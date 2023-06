Dopo Simone Inzaghi ( QUI ), in casa Inter è il turno di Federico Dimarco ( QUI ) edi parlare in conferenza stampa. Ecco tutte le dichiarazioni del difensore centrale del club di Viale della Liberazione."È una partita difficile, una finale di Champions, siamo carichi e determinati, contenti di poter giocare una gara così"."Abbiamo visto tane partite del City, ne conosciamo il valore e sappiamo che portarli troppo vicini alla nostra gara può dare problemi. Analizzeremo meglio nelle prossime giornate, finora pensavamo al campionato"."Sì, come caratteristiche forse rispecchio il gioco di Guardiola, ma al momento sono più inzaghiano che mai. Sono contento di quello che abbiamo dimostrato, non mi interessa dimostrare altro se non al mio allenatore, ai miei compagni e ai miei tifosi"."La paura si ha degli assassini, dei ladri. Non di ragazzi della mia età. Servirà andare in campo a giocare a calcio, con la mente serena"."Sì, penso sia assolutamente casuale. Dovremo solo affrontarli come abbiamo affrontato l'Inghilterra"."L'ha detto lui, l'hanno comprato per vincere la Champions. Ma il City non è solo lui, ci sono tanti giocatori che ci possono mettere in difficoltà""Ho visto dei video di Rudiger, proveremo a prendere il suo esempio. Ma non è Haaland-Inter, è City-Inter. E proveremo a fermarli"."È un modo di darci coraggio. Ho grande fiducia in noi, nella squadra, nello staff, sono sicuro che metteremo in difficoltà il City"."È normale che siano etra-favoriti. Non c'è paura, ma la giusta tensione: da quando abbiamo 7-8 anni tutti sogniamo di giocare una partita così. Non vedo l'ora di entrare in campo"."Sicuramente sì. È un sogno che pochi pensavamo di raggiungere quest'anno, siamo onorati di poter scendere in campo a Istanbul con la maglia dell'Inter e a questo punto vogliamo vincere"."Barcellona, andata e ritorno. E poi la semifinale col Milan"."Onana ci ha dato grande esperienza e sicurezza, ha già giocato una semifinale di Champions con l'Ajax. Acerbi lo conoscevo già dalla Nazionale, è un giocatore e un uomo affidabilissimo: ci ha dato grande esperienza anche lui"."Dovremo sfruttare l'occasione che abbiamo, non sappiamo quando ci capiterà di nuovo".