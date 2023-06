Nel corso del media day dedicato all'Inter, il centrale italiano Alessandro Bastoni parla così a pochi giorni dalla finale di Champions League contro il Manchester City.



"Probabilmente sono la squadra più forte d'Europa e del mondo al momento, però sappiamo il nostro valore. Se giochiamo da Inter restando compatti come abbiamo fatto in tante partite possiamo metterli in difficoltà. Più che un miracolo serve la prestazione perfetta da parte di tutti".



"È la prima volta che affronterò Guardiola ma sono forti: hanno un sacco di giocatori che possono metterci in difficoltà ma se giochiamo da gruppo possiamo dire la nostra. Cerco di stare tranquillo pensando alla mia famiglia, che è la cosa più importante e mi ha sempre supportato. La vivo bene, sono felice e orgoglioso di me stesso per il percorso che ho fatto, di avere la fortuna di giocare una partita così. Io vicino al City? Non c'è mai stato nulla di concreto, sono contento di poter giocare la finale con questa maglia".