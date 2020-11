A margine della sfida tra Italia ed Estonia, il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, ha parlato del suo esordio in maglia azzurra ai microfoni della Rai.



“L’esordio è un sogno che diventa realtà. Non abbiamo preso gol, sono soddisfatto. Sentivo parlare Bonucci, per me è un grande piacere. Lo ammiro tanto, cerco di apprendere il massimo da tutti. Io con Bonucci? Giochiamo già in maniera simile all’Inter, in fase di impostazione siamo tre e impostiamo in due. Il nostro compito è difendere ma non è un problema giocare insieme. Il Covid? L’ho fatto fortunatamente in maniera rapida e ho anche gli anticorpi e mi hanno permesso di venire subito. Il gioco vale la candela, sono contento dell’esordio di stasera”.