Intervistato da Dazn, il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, ha presentato la sfida contro la Fiorentina.



"Out ancora de Vrij e Brozovic? Sicuramente sono giocatori importanti, fondamentali per noi e ci mancheranno, ma abbiamo giocatori in grado di sostituirli e faranno bene. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, senza guardare la classifica, pensando che se vinciamo e facciamo bene possiamo tornare in vetta. La Fiorentina ha qualità, soprattutto davanti. Noi dovremo stare attenti, a questo punto della stagione ogni sfida è difficile".