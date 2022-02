Simone Inzaghi ha provato a risparmiare qualche minuto a de Vrij in vista dei prossimi impegni, ma ha dovuto fare i conti col destino e con l’infortunio di Alessandro Bastoni. Il centrale italiano non avrebbe comunque giocato le prossime due gare per via della squalifica rimediata dopo il triplice fischio di Guida nel derby, ma il problema alla caviglia preoccupa anche in vista Liverpool e per questo motivo Inzaghi è chiamato a ridisegnare la difesa.

LA DFESA DI NAPOLI - Ieri contro la Roma c’è stato probabilmente l’anticipo di quanto si vedrà a Napoli sabato sera. A cambiare ruolo sarà Skriniar, che per l’occasione scalerà a sinistra, proprio al posto di Bastoni. Al centro ci sarà il solito de Vrij, mentre a destra, molto probabilmente su Insigne, agirà Danilo D’Ambrosio, solitamente cliente di Skriniar.

IL PIANO B - Questa è l’idea iniziale di Inzaghi, che ovviamente ha anche un piano B, rappresentato da Federico Dimarco. L’ex Verona è un comodo jolly che all’occorrenza può giocare sia da terzo che da quinto, ma al momento le preferenze sembrano ricadere su D’Ambrosio, profilo di maggiore esperienza e affidabilità, anche perché più bravo in marcatura. Intanto l’Inter ha comunicato l’esito degli esami svolti da Bastoni, che hanno scongiurato infortuni gravi e lunghi stop. Il difensore proverà ad esserci già contro il Liverpool, molto dipenderà da come risponderà alle prossime terapie, ma in ogni caso il suo non sarà uno stop lungo.