Intervenuto ai microfoni di Prime, il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha parlato del derby e dei suoi ricordi del passato.



“Fa un bell’effetto vedere l’Inter in semifinale di Champions dopo tutto questo tempo. Già sul 3-1 contro il Benfica c’era già il pensiero al possibile derby e il momento più bello della mia vita calcistica è stato quando i tifosi hanno acceso le torce dopo quel gol. I derby del 2003? Ad oggi non si andrebbe fuori con due pareggi, ma per noi, adesso, non rappresenta una rivincita. La finale del 2010 a Madrid? Ricordo ancora l’ultima spazzata di Lucio contro il Barcellona. Un pegno se dovessimo vincere? Tengo molto ai miei capelli e sarei disposto a rasarli”.