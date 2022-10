Alessandro Bastoni, centrale dell'Inter, ha parlato a Sport Mediaset tra la vittoria con il Barcellona e la gara di domani contro il Sassuolo:



"Per certi versi sarà più difficile la gara coi neroverdi che quella col Barcellona, dobbiamo stare molto attenti ad una squadra che ci ha messo molto in difficoltà in passato. Coi blaugrana è stata una vittoria molto importante, ci ha dato consapevolezza sperando che si è tracciata la via giusta per arrivare fino al termine della stagione".



SERIE A - "In campionato dobbiamo riprenderci e conquistare tanti punti. Perderne tanti in questo inizio campionato è stato frustrante, sapevamo che bisognava cambiare qualcosa dentro di noi, ci siamo parlati e abbiamo capito che bisogna esserci sempre l'uno per l'altro.