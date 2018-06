Colpo per la Spal, che riscatta Grassi dal Napoli: per lui quinquennale da 800mila euro. La prossima settimana verrà ufficializzato Dickmann (Novara), per la porta il serbo Milinkovic (Torino) è a un passo. In difesa avanti su Djourou (Antalyaspor), chiesti Bonifazi (il Torino non cede) e Bastoni (Inter). Ufficiali i riscatti di Paloschi, Kurtic, Salamon e Gomis. In mezzo vicino Valdifiori (Torino), per l’attacco idea Castrovilli (Fiorentina).



Inter: Bettella firma oggi con l’Atalanta e frutta 7 milioni per le casse interiste, Puscas è sempre vicino al Leganes (ma potrebbe chiudere dopo la fine di giugno). In uscita restano anche Emmers, che ha diverse offerte in A, Vanheusden (lo vuole l’Ostenda in prestito) e Manaj. Dimarco è nel mirino del Parma. Chi non lascerà l’Inter è la punta classe 2000 Adorante, che ieri ha rinnovato fino al 2021 (su di lui c’erano le attenzioni di Samp e Parma).