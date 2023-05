che ha sempre visto nel classe ‘99 un centrale di assoluto livello sul quale costruire il muro difensivo nerazzurro del presente e del futuro. Una convinzione – oltre che una necessità – diventata sempre più forte anche a causa del prossimo addio di Milan Skriniar, promesso sposo del PSG a partire dal 1° luglio. Ed è proprio l’amministratore delegato del club di viale della Liberazione che, a margine dell’evento Milano Football Week, si è esposto sulla situazione con il difensore azzurro.. Dichiarazioni di un certo spessore che mettono a nudo le volontà della società nerazzurra, pronta a blindare il perno della sua difesa. D’altronde, anche lo stesso agente del giocatore ha più volte sottolineato la voglia di Bastoni di legarsi, ancor di più, alla maglia dell’Inter: “Non ho mai portato un giocatore a parametro zero. Chiaramente i contratti bisogna farli in due ma quando le persone si comportano in maniera corretta il problema non sussiste”., concentrato sul campo e pronto a trascinare l’Inter, dopo 13 anni, nuovamente in finale di Champions League.La sensazione è che, nel corso delle prossime settimane, si possa trovare un accordo, mettendo nero su bianco le volontà di tutte le parti, pronte a proseguire insieme il loro percorso, spegnendo definitivamente così i rumors dall’Inghilterra, con il City di Pep Guardiola ed il Manchester United pronti ad approfittare di un possibile passo falso della dirigenza nerazzurra.