Al termine del ko contro la Sampdoria, Alessandro Bastoni ha parlato a Inter TV: "Siamo stati sfortunati negli episodi, non siamo stati in grado di sfruttare il rigore. Avevamo reagito bene, questa occasione non ci ferma, mancano tante partite".



SUL CAMPO - "Non ho avuto la sensazione che in campo non si potesse giocare. Non lo prenderei come alibi, do la colpa a noi stessi. Non cambia niente nella nostra testa, conosciamo il nostro valore. A Roma sarà uno scontro diretto importante e dobbiamo cercare di vincerlo".