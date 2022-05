Salvo colpi di scena, Alessandro Bastoni sarà titolare domani sera nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. Il difensore centrale dell'Inter ha partecipato interamente alla seduta di allenamento prevista stamane ad Appiano Gentile, per il secondo giorno consecutivo, dimostrando di aver superato il problema al polpaccio destro accusato dopo il match di campionato contro la Roma. Pur non essendo al meglio della condizione, il nazionale italiano stringerà i denti per esserci dal primo minuto e parte dunque favorito sulle alternative, rappresentate da Dimarco e D'Ambrosio.



VECINO OUT - Chi invece non è partito alla volta della Capitale è Matias Vecino, che ha subito un infortunio muscolare che lo mette fuorigioco anche per il prossimo impegno in Serie A contro il Cagliari. Simone Inzaghi, che prenderà la parola dalla sala stampa dell'Olimpico alle 18.45, non ha particolari dubbi di formazione: difesa a parte, conferme in mediana per Barella, Brozovic e Calhanoglu, con Dumfries e Perisic sulle corsie esterne. In attacco, al fianco di Lautaro Martinez, Dzeko è in vantaggio rispetto a Correa.