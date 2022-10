L'Inter rialza la testa dopo la vittoria con il Barcellona in Champions League, il difensore Alessandro Bastoni conferma che qualcosa è cambiato: "E' stato frustrante perdere tanti punti in campionato, sapevamo che c'era da cambiare qualcosa, ci siamo parlati arrivando alla conclusione che era importante esserci gli uni per gli altri", ha detto a Sportmediaset.



VITTORIA PER INZAGHI - "Sì, perché sono uscite voci che dicevano che qualcuno remava contro, ma non è mai stato così. Siamo un gruppo sano, tutti combattiamo l'uno per l'altro. Non ci sono mai stati problemi da questo punto di vista".



REAZIONE RABBIOSA DOPO IL CAMBIO DI UDINE - "Una reazione forte per le cose che non venivano in campo, una frustrazione verso me stesso".



ONANA - "Fondamentale per dare fiducia a tutta la difesa? Ci ha aiutato tanto, se tutti lottiamo per l'altro possiamo fare grandi cose davvero".



RINNOVO SKRINIAR - "Milan farà le sue valutazioni, si trova alla grande qui, sa che ha la stima di tutto il mondo Inter. Sarà lui a prendere la decisione giusta".



POLEMICA SOCIAL PER IL POST SU INSTAGRAM - "Ho visto che si è creata questa polemica, non avevo motivo di prendermela né con Gavi né col mondo Barcellona. Non c'è bisogno di alimentare questa polemica inutile".