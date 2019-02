L'Inter continua a monitorare il mercato belga. Come scrive Voetbalnieuws, infatti, i nerazzurri, dopo aver preso Vanheusden, Emmers e Persy, puntano con forza su Benson Manuel, esterno offensivo classe '97 di proprietà del Genk ma in prestito al Mouscron.



Sul giocatore, autore di 4 gol in 20 presenze stagionali, ci sono anche Chelsea e Monaco. Nessuna offerta concreta, ma l'Inter studia.