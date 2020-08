Prova l’intervento su Havertz ma il pallone carambola ugualmente in rete. Buona sicurezza su qualche uscita.Tiene in gioco Havertz in occasione della rete dei tedeschi, ma poi gioca da vero gladiatore.Volland non gli crea particolari ansie.Havertz agisce spesso anche sulle sue zolle, ma la questione non lo agita. Segnali di grande crescita, soprattutto mentale.(dal 39’ s.t.Conte non vuole più fare a meno della sua affidabilità. Soffre qualche sgasata di Diaby ma regge.(Dal 14’ s.t.Entra sempre con le giuste motivazione e anche contro il Bayer riesce a calarsi immediatamente nel match.Il gol è un trattato di tecnica e astuzia, con l’esterno destro per anticipare il calcio e cogliere il portiere in controtempo. Poco dopo gli capita un’altra grande occasione ma non è altrettanto freddo. Martella a tutto campo.Non è quello dei tempi migliori, ma nel giro palla è un giocatore importante per questa Inter.Continua a perdere palloni su palloni.(Dal 14’ s.t.: Un grande assist a Sanchez e un rigore guadagnato, annullato solo da uno sfortunato tocco di mano di Barella. Il Bayer gli lascia spazio e lui ne approfitta con bellissime giocate).Suo l’assist per il bel gol di Lukaku. Buoni interventi anche in difesa.Si mangia il difensore a spallate e deposita in rete di sinistro per il raddoppio nerazzurro. Tiene impegnata tutta la difesa del Bayer e offre tantissime boccate d’ossigeno alla squadra quando va in difficoltà. Nove gol consecutivi in Europa League, nessuno come lui.Partita di sacrificio, si muove su tutto il fronte d’attacco e offre molte soluzioni ai compagni. Pressa come un dannato e offre a Barella un grande assist per quello che sarebbe un gol comodo, ma il centrocampista nerazzurro non ne approfitta.(Dal 19’ s.t.Eriksen gli regala un grande assist ma il cileno spara addosso al portiere. Pressa a tutto campo e si prende i complimenti di Conte. Purtroppo si infortuna alla coscia.La sua Inter vola meritatamente in semifinale. I nerazzurri creano molto, peccato non siano più cinici.Hradecky 6; L. Bender 6, Tah 5,5, Tapsoba 4, Sinkgraven 5 (dal 23’ s.t. Wendell 6); Palacios 5(dal 14’ s.t. Bailey 6), Baumgartlinger 6(dal 23’ s.t. Amiri 5,5 ); Havertz 6,5, Demirbay 6, Diaby 6,5; Volland 5 (dal 40’ s.t. Bellarabi)