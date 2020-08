Eliminato il Getafe, inizia per l'Inter di Antonio la Final Eight di Europa League, con l'obiettivo di approdare all'atto conclusivo della competizione, che si disputerà il prossimo 21 agosto a Colonia. A Dusseldorf, i prossimi avversari dei nerazzurri sono i tedeschi del Bayer Leverkusen - guidati dal talento obiettivo del Chelsea Kai Havertz - che nel turno precedente hanno superato i Glasgow Rangers. Calcio di inizio fissato per le ore 21.



Ecco alcuni dati statistici forniti da Opta:



Inter e Bayer Leverkusen si incrociano per la terza volta in partite ufficiali, dopo che i nerazzurri hanno vinto entrambi i match nella seconda fase a gironi della Champions League 2002-03: 3-2 in casa e 2-0 in trasferta. L’Inter ha vinto soltanto uno degli ultimi otto confronti con squadre tedesche nelle grandi competizioni europee (1N, 6P), mentre il Bayer Leverkusen ha perso tutte le ultime tre contro avversarie italiane.



È la prima volta che l’Inter gioca i quarti di finale di una competizione europea dalla Champions League 2010-11, quando fu sconfitta dallo Schalke 04. L’ultima volta in cui i nerazzurri si sono qualificati a una semifinale europea è stata nel 2009-10, quando vinsero la Champions League. Il Bayer Leverkusen non raggiungeva i quarti di finale di una grande competizione europea dalla Coppa UEFA 2007-08, mentre non approda a una semifinale dalla Champions League 2001-02, quando poi si qualificò anche per la finale persa con il Real Madrid.



L’Inter ha segnato 104 reti nel 2019/20 in tutte le competizioni, nelle ultime 65 stagioni solo due volte ha realizzato più gol: 105 nel 2004/05 e 107 nel 2006/07. 14 dei 16 gol dell’Inter in questa stagione in Europa sono arrivati su azione; fanno eccezione le reti di Barella contro lo Slavia Praga su sviluppi di calcio piazzato e Lukaku contro il Ludogorets su rigore, entrambe arrivate nei minuti di recupero.



Romelu Lukaku ha segnato in tutte le ultime otto partite di Europa League (11 reti in totale), striscia iniziata nel 2014/15 con l’Everton. L’attaccante dell’Inter è soltanto il secondo giocatore ad andare a bersaglio in otto match consecutivi in Coppa UEFA/Europa League, dopo Alan Shearer nel 2004-05; nessun giocatore ha mai trovato il gol per nove gare di fila nel torneo.

Per la prima volta in carriera Romelu Lukaku ha realizzato 30 gol una singola stagione in tutte le competizioni, l’ultimo giocatore, l'ultimo giocatore nerazzurro a fare meglio in una singola stagione è stato Samuel Eto'o nel 2010/11 (37).



Tra le squadre qualificate ai quarti di finale di questa stagione di Europa League l’Inter ha il duo che ha realizzato più gol in tutte le competizioni: 49 reti (Romelu Lukaku 30 e Lautaro Martínez 19); ben 20 gol in più di quello del Leverkusen (29, Kai Havertz 17 e Alario/Volland entrambi 12).



A partire dalla ripresa dei cinque maggiori campionati europei dopo la sosta forzata, Kai Havertz è il giocatore più giovane ad aver segnato almeno 6 gol considerando tutte le competizioni.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.



Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender, Tah, Tapsoba, Sinkgraven; Palacios, Baumgartlinger; Havertz, Demirbay, Diaby; Volland.​





RESTATE COLLEGATI AL TERMINE DELLA PARTITA PER LEGGERE L'ARTICOLO DI GIANCARLO PADOVAN PER 100ESIMO MINUTO