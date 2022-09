L'Inter debutta in Champions League in una serata per cuori forti. A San Siro arriva il Bayern Monaco in una delle tante sfide a 5 stelle di un gruppo ostico. I nerazzurri sperano di trovare nuova linfa nella replica di quella finale di Madrid che aveva portato la Coppa a Milano. Inzaghi vuole mettersi alle spalle il ko del derby e cambia.



Sarà la prima di Onana, tornerà Dzeko al centro dell'attacco e riposerà De Vrij: per l'esordio in Europa l'ex allenatore della Lazio non fa prigionieri e sceglie un 11 diverso, pronto ad aggredire i tedeschi. Turnover anche per Barella che sarà rimpiazzato da Mkhitaryan, in un assetto ancora più offensivo.



Per Nagelsmann si tratterà di una prima volta a San Siro. Il Bayern ci arriva da favorito ma in un momento non scintillante. Senza Lewandowski i gol scarseggiano e in Bundesliga sono arrivati due pari consecutivi. Torna Goretzka, in avanti Muller con Mane. Si parte alle 21.







Formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.



BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, De Ligt, Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer, Coman, Müller; Sané, Mané. Allenatore: Julian Nagelsmann.