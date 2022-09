nella conferenza stampa di ieri,e la supersfida di questa sera contro il Bayern Monaco può essere davvero la grande occasione per il debutto in nerazzurro per il portiere della nazionale camerunese.qualora le cose non dovessero andare bene neanche questa volta, in un match di per sè già estremamente proibitivo.- Pur non avendo evidenziato responsabilità clamorose in occasione dei tre gol incassati dal Milan nel derby,e di risultare decisivi in quelle due-tre occasioni in cui si è chiamati a fare la differenza in positivo.o riesce sempre più raramente e la scelta dello scorso anno di puntare su un concorrente decisamente più giovane e con un curriculum di livello internazionale (scuola Barcellona, Ajax e Camerun) è chiara. Eppure l'Inter ha deciso di rinnovare il contratto del numero uno slovano per un'altra stagione, pensando di poter rimandare ancora più in là la risoluzione di un rebus che ai primi di settembre è già di strettissima attualità.ad una squadra apparsa emotivamente instabile e spenta in occasione del primo scontro diretto della stagione perso contro la Lazio e ripetuto contro il Milan.E se il primo a pagare fosse proprio il capitano, l'effetto sarebbe ancora più dirompente. Handanovic out,del portiere camerunese: responsabile con un suo errore dell'eliminazione dell'Ajax dagli ottavi di finale della passata edizione. Una macchia da lasciarsi e cancellare perché il cambio di gerarchie è lì dietro l'angolo e l'occasione è da sfruttare.