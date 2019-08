Perisic-Bayern Monaco, strada spianata verso il sì. Il croato si avvicina, ora dopo ora, al passaggio in Baviera. L'infortunio di Sané ha obbligato i tedeschi a rivedere i piani sul mercato, optando per l'ex Wolfsburg. Un ingaggio pesante e le parole di Conte, che ha pubblicamente etichettato Perisic come inadatto per il suo 3-5-2, hanno fatto il resto. L'affare è in dirittura d'arrivo e potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore.



IL PROGRAMMA - I due club hanno trovato l'accordo nella giornata di ieri, e la mancata convocazione per Valencia è stata una conferma: prestito oneroso su una base di 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 20. In serata è arrivato anche l'ok di Steven Zhang: il croato, volerà in Germania già nelle prossime ore e inizierà il consueto iter di trasferimento. Visite mediche, firma sul contratto e primi contatti con il mondo biancorosso. Secondo quanto riporta TZ, il giocatore potrebbe svolgere mercoledì il suo primo allenamento, mettendosi a disposizione di Kovac già per la gara di venerdì, l'esordio in Bundesliga contro l'Hertha Berlino.



ALTRO RISPARMIO - Dopo Nainggolan e in attesa di Icardi, dunque, Marotta risolve un'altra grana. Perisic, al momento, rappresentava un problema: i quasi 8 milioni lordi all'anno permettono un risparmio importante, e liberano Conte di un giocatore al momento fuori da qualsiasi progetto tecnico. Gli ottimi rapporti tra l'ad nerazzurro e Rummenigge hanno fatto il resto: nelle prossime ore, Perisic sarà un nuovo giocatore del Bayern Monaco.