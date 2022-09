Anche per l'Inter riparte la Champions League e il debutto sarà subito a San Siro per la sfida contro il Bayern Monaco che farà da apripista nel girone della morte di questa annata. Inzaghi deve provare a ritrovare la scintilla persa e che ha portato al ko nel derby contro il Milan.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Inter-Bayern, con calcio d'inizio alle ore 21 al Giuseppe Meazza di San Siro, sarà trasmessa in esclusiva tv su Sky e sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4k (213). In streaming su cellulare, tablet e pc, la gara sarà visibile su Sky Go e Now TV, ma anche su Infinity+.



PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Dzeko

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Sabitzer; Coman, Musiala, Sané; Mané.