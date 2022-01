Joaquin Correa è guarito dal problema alla coscia che aveva accusato in occasione della sfida contro il Real Madrid e che lo aveva costretto a lasciare il campo in lacrime. L'ex Lazio è pronto e sarà tra i convocati di Inzaghi per la sfida che vedrà l'Inter opposta al Bologna, ma il calciatore argentino partirà dalla panchina, perché la sua forma non è ottimale e perché la prudenza, in questi casi non è mai troppa. Il peggio però è ormai alle spalle e Correa è pronto a rendersi nuovamente utile per l'Inter.