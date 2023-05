Raoul Bellanova, laterale dell'Inter, ha parlato ai canali ufficiali della società prima della sfida contro il Sassuolo:



"Veniamo da una serata importantissima, ma in questo momento della stagione ogni passo falso lo paghi quindi dobbiamo dare tutto stasera archiviando la sfida contro il Milan. Non possiamo permetterci passi falsi perché la classifica è corta. Il Sassuolo a San Siro ha sempre fatto benissimo, ha giocatori di grande talento e dobbiamo cercare di fargli male. Il turnover? Stiamo ruotando tanto ultimamente ma i risultati per fortuna sono sempre positivi. Abbiamo una rosa composta da grandi campioni, anche se facciamo dei cambi daremo il massimo come sempre".



Poi a Sky: “La cosa più difficile dopo il derby così importante è cercare di dimenticarla il prima possibile. La partita è importantissima, ci giochiamo la Champions, ogni passo falso si paga, siamo tutti lì e dobbiamo cercare di vincere la partita. Come si affronta il Sassuolo? Ci ha sempre dato problemi, una squadra tecnica e veloce a ripartire, sono bravi con la palla, dobbiamo cercare di tenere noi il pallone e fargli male”.