Inter, Bellanova rinato al Torino dopo i fischi di San Siro: ora è da Nazionale

Cristian Giudici

Buone nuove per Raoul Bellanova. L'esterno destro del Torino sta vivendo uno straordinario periodo di forma. Lo conferma il suo primo gol in maglia granata, che ha sbloccato l'anticipo di campionato vinto venerdì contro il Lecce. In precedenza aveva servito 4 assist in questa Serie A, prendendo così parte a 5 reti. Un obiettivo raggiunto soltanto da altri tre difensori nati dal 2000 in poi nei cinque più importanti tornei d'Europa: l'olandese Jeremie Frimpong del Bayer Leverkusen, il brasiliano Yan Couto del Manchester City (in prestito al Girona) e l'italiano Destiny Udogie del Tottenham. Lo scorso ottobre l'ex Udinese ha debuttato in Nazionale maggiore con Luciano Spalletti. Ora il ct azzurro sta pensando di dare una chance pure a Bellanova, che ha già giocato insieme a Udogie in Under 21.



EX INTER - E pensare che un anno fa Bellanova stava attraversando uno dei momenti più complicati della propria carriera, frastornato dai fischi di San Siro. Rimediati in occasione della sconfitta con l'Empoli, lanciato da un gol di Tommaso Baldanzi, nel frattempo passato alla Roma. Entrato nella ripresa al posto di Joaquin Correa, Bellanova sbagliò quasi tutto e andò in totale confusione. Da allora Simone Inzaghi non lo impiegò più per sette partite di fila, per poi rilanciarlo nel finale di stagione. Quando raccolse altre 9 presenze, causando un'autorete di Ruan Tressoldi del Sassuolo. E soprattutto entrando in campo anche nella finale di Champions League persa contro il Manchester City a Istanbul, la sua ultima gara in maglia nerazzurra. Per problemi di budget l'Inter non ha potuto mantenere la promessa di riscattarlo dal Cagliari, che poi lo ha venduto per 7 milioni di euro al Torino, con cui ha firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2027 da 1,2 milioni di euro netti a stagione. La cura Juric gli sta facendo bene, come era successo ai tempi dell'Hellas Verona a Federico Dimarco. Diventato una colonna dell'Inter e dell'Italia. Bellanova, cresciuto nel settore giovanile del Milan e con alle spalle anche delle esperienze con Bordeaux e Atalanta, spera di ripercorrere le sue orme. Il piede non è lo stesso, ma fisicamente è straripante.