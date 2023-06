Raoul Bellanova ha deciso di cedere al lungo corteggiamento del Torino. L’Inter non ha fatto valere l’opzione sul diritto di riscatto fissato con il Cagliari a 7 milioni di euro, che avrebbero fatto seguito ai 3 milioni già sborsati per il prestito oneroso della passata stagione. Dopo una fase di stallo e l’attendismo del calciatore, la trattativa sembra adesso viaggiare spedita, stando a quanto riferito da Sky, che spiega come dopo l’accordo tra Cagliari e Torino, adesso sia finalmente arrivato anche il sì del calciatore ai granata.