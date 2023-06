Sono ore calde per il futuro di Raoul Bellanova. In attesa di mettersi in mostra anche all'Europeo Under 21 con la Nazionale del ct Nicolato, l'esterno destro sta capendo cosa fare del suo futuro. Di proprietà del Cagliari, l'ex Pescara è arrivato in prestito oneroso all'Inter lo scorso giugno: adesso i nerazzurri vantano un diritto di riscatto sul classe 2000.



Diritto che Ausilio vuole far valere: assai probabile però, che il ds dell'Inter chieda uno sconto rispetto ai 7 milioni di euro pattuiti con i sardi un anno fa. La trattativa è scattata da alcuni giorni: l'operazione può andare in porto anche senza una uscita da parte del club di Viale della Liberazione.



Bellanova, schierato a gara in corso pure nella recente finale di Champions League contro il Manchester City, ha trovato più spazio con Inzaghi nell'ultima parte di stagione. I numeri parlano di 22 presenze complessive del terzino 23enne con l'Inter tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, con tanto di assist nella sfida al Sassuolo.