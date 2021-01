La squadra di Conte, dopo il mezzo passo falso di Udine cerca il riscatto per rispondere al Milan. I nerazzurri arrivano dal successo in rimonta nel derby di Coppa Italia firmato Lukaku ed Eriksen. Di fronte la squadra Inzaghi, che non sta attraversando un buon momento di forma: due sconfitte, entrambe per 4-1 con Atalanta e Crotone, e un pareggio con il Torino.Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lukaku, LautaroMontipò; Barba, Caldirola, Glik, Depaoli; Hetemaj, Viola, Ionita; Improta, Caprari; Lapadula​