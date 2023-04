Non solo Roma-Feyenoord, anche Inter-Benfica potrebbe trasfromarsi in una partita a rischio per la presenza a Milano di tifosi portoghesi di difficile gestione. Sono 5000 i biglietti venduti dal club ai tifosi delle Aguias di cui un quinto acquistato da residenti all'estero e i restanti 4000 che viaggeranno in Italia dal Portogallo. In totale, anche contando chi non ha ancora trovato un biglietto e lo cercherà in Italia, sono circa 6000 i tifosi portoghesi che arriveranno in Italia. Fra questi, secondo quanto riportato dal Correio de Manha ci sono anche esponenti che sono considerati "a rischio" dalle autorità.



TIFOSI PERICOLOSI - Secondo la stampa portoghese saranno circa un migliaio (su 4000 che partiranno alla volta di Milano) i soggetti "pericolosi" che fanno a capo al mondo ultras del Benfica. Ma la notizia più importante è che, a differenza di quanto avviene di solito, non viaggeranno insieme agli agenti della PSP e quindi saranno assolutamente senza scorta.



POLIZIA ITALIANA LASCIATA SOLA - È infatti consuetudine nelle gare delle competizioni europee che il PSP (Polícia de Segurança Pública) accompagni le trasferte delle squadre portoghesi, sia per aiutare e controllare i tifosi, ma anche per aiutare le autorità locali a individuare e monitorare gli elementi dei gruppi di tifo che tendono a creare disturbo. Questa volta, per limiti di budget, il PSP non andrà a Milano, fatto tra l'altro che ha scontentato e non poco la polizia italiana perché in questa settimana nel capoluogo lombardo ci sono tantissimi eventi legati alla Milan Design Week.