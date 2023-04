Tutti i biglietti messi in vendita dall'Inter per il ritorno di Champions League Inter-Benfica sono da considerarsi venduti e a San Siro ci sarà il pubblico delle grandi occasioni con un sold out che non sarà né il primo né l'ultimo stagione.



Secondo quanto annunciato dalla società nerazzurra, infatti, si va verso il tutto esaurito anche per altre tre gare già in programma. Si tratta di Inter-Monza, Inter-Juventus gara valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia e Inter-Lazio.