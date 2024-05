Inter, Bento apre ancora: "Hanno chiesto informazioni, parlerò con la società"

Che Bento Matheus Krepski o più semplicementesia un obiettivo dichiaratoè cosa ormai nota. Le conferme sono arrivate da tutti, compresa la società nerazzurra. Che ci sia già una trattativa in piedi per portarlo a Milano invece no e chi sembra essere inè proprio il portiere brasiliano, ma con passaporto comunitarioOgni intervista che concede o in cui si ritrova a parlare, infatti, non mancano le domande sul suo futuro e su quel contratto in scadenza 31 dicembre 2026 che lo mette inevitabilmente in una posizione importante e appetibile.che arrivino dai top 5 campionati europei.

E anche nel post-partita della sfida di Copa Libertadores tra l'Athletico Paranaense e il Danubio in mixed zone Bento ha confermato il suo gradimento e i contatti con l'Inter "Sono felice che facciano il mio nome. È il risultato del mio lavoro e delle mie prestazioni qui all'Athletico. Se arriverà davvero una proposta, vedremo.