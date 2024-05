Inter, Bento-Buongiorno-Gudmundsson: servono 80 milioni

e soprattutto il suo allenatorein grande in vista della prossima stagione, quella 2024/25 che con la seconda stella sulle maglie e con la nuova Super Champions League Uefa e il Mondiale per Club Fifa da giocare vedranno l'Inter fra i club più attesi e possibilmente protagonisti. Per farlo, e si sta scontrando con le necessità di sostenibilità economica imposte e dettate anche a mezzo stampa dalla società.e ci sono 3 priorità consolidate che rispondo già a tre obiettivi di mercato chiari e noti:Ogni caso è differente, ma porta alla stessa soluzione.

Bento Matheus Krepski, o più semplicemente

Bento è i

l portiere classe 1999 dell'Athletico Paranaense e che ha già trovato spazio nella nazionale brasiliana che. Il contratto è in scadenza 31 dicembre 2026 e il club nerazzurro deve trovare un'intesa economica con la società brasiliana che chiede comunquedata la volontà del ragazzo, ma senza eccessi. Le offerte per lui non mancano e non aspetterà all'infinito.

Come già accaduto per Bremer più passano i giorni e più il presidente del Torinoalza il prezzo per il suo gioiello difensivo che la scorsa estate disse no all'Atalanta rimandando a questa in arrivo il suo addio ai granata. Nel frattemposta giocando da protagonista, lo vogliono anche Tottenham, Atletico, Milan e Juve e quindi per strapparlo alla concorrenza e farne l'erede di Acerbi servirà una valutazione,

A gennaio 2024 il Genoa per Albert Gudmundsson rifiutò 30 milioni dalla Fiorentina con la promessa fatta al ragazzo di lasciarlo partire in estate davanti a un'offerta gradita. E la valutazione del Genoa da allora non è cambiata anche perché oggi come allora diversi club di Premier (campionato a lui gradito) stanno lavorando su di lui. Servirà quindi una valutazione di 40 milioni, anche qui con diversi giovani che potrebbero abbassare il costo del cartellino, ma che dovrà comunque avere un costo cash di almeno i 30 milioni garantiti dalla Fiorentina.

- Considerando come fattibili le negoziazioni per le contropartite tecniche (no dell'Inter a inserire Carboni in questi affari)È questa la cifra, milione più, milione meno, che, attraverso le cessioni, l'Inter dovrà provare a racimolare per garantire a Simone Inzaghi il top delle sue richieste. Difficile, probabilmente impossibile senza sacrificare nessuno dei top della rosa. Anche questo Inzaghi lo sa.