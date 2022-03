Intervistato da Tmw Radio, l'ex difensore dell'Inter, Beppe Bergomi, ha espresso la propria opinione in merito al tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi.



"Tra novembre e dicembre Inzaghi ha costruito una squadra perfetta, iper-performando, poi hanno avuto un calendario tremendo nel girone di ritorno e ora i giocatori stanno pagando fisicamente ma anche mentalmente. Inzaghi non ha cambiato sistema senza Brozovic, quella è l'unica cosa che gli imputo, perché un giocatore come lui non ce l'ha".