Giuseppe Bergomi, ex capitano e bandiera dell'Inter, ha parlato della sfida tra i nerazzurri e il Real Madrid in Champions League ai microfoni di Inter Tv: "Non c’è nessuna crisi per il Real. Giocare in questo momento senza tifosi, con gli stadi vuoti e nel campo d’allenamento è davvero particolare, specialmente per una squadra come il Real Madrid. Ho visto la loro partita contro lo Shakhtar, sembrava quasi stessero disputando un allenamento. I top club hanno bisogno di stimoli, di pressione. Sicuramente hanno sottovalutato gli avversari in Europa fin qui, per il resto hanno a disposizione grandi campioni e alternative nelle rotazioni, per cui non vedo nessuna crisi. Reputo il Real la favorita per il campionato, mentre in Champions sono pericolosi, avendola vinta diverse volte e con ambizione di poterla vincere ancora. Giocare nel campo d’allenamento è stato per loro controproducente e penalizzante, questo è un calcio diverso al quale bisogna adattarsi".