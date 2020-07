Intervenuto ai microfoni di Sky, Beppe Bergomi ha espresso la propria opinione in merito alla difesa dell'Inter e agli interpreti scelti da Conte per la sfida contro il Torino.



“Se sorprende vedere Godin al posto di Skriniar? Cambia poco perché entrambi i calciatori vanno in difficoltà nell'interpretazione di questo specifico modulo. Il terzo di difesa deve aprirsi a giocare, accettare gli uno contro uno in campo aperto e abbiamo visto quanto ha sofferto Skriniar contro Lazovic”.