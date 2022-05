Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, ha espresso il proprio parere su una mancanza di Simone Inzaghi.



“Inzaghi ha un rammarico, ma non te lo dirà mai: giocare un recupero è diverso che giocare la domenica insieme alle altre. Per tanto tempo, pensi che possano essere tre punti in più. A Bologna non l'ha gestita bene e anche l'atteggiamento dei giocatori per tutta la gara non è stato positivo. Non erano propositivi. Quella partita è costata. Nell'arco del campionato il Milan è stato più forte".