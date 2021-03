Premiato come nuovo membro della Hall of Fame dell'Inter, l'ex capitano nerazzurro, Beppe Bergomi, ha parlato del trofeo che più di tutti si porta nel cuore.



"E' un bell'effetto essere qui, in questa sala, con questi trofei. Ti dà senso di appartenenza. Il primo trofeo non si scorda mai: la Coppa Italia del 1981-82, edizione in cui ho segnato anche il mio primo gol. Ma se devo scegliere un trofeo da portare nel cuore, scelgo la prima Coppa UEFA nella doppia finale contro la Roma, perché l'Inter tornò a vincere un trofeo internazionale dopo tanto tempo".