Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, ha espresso la propria opinione in merito ai due esterni dell'Inter, Perisic e Gosens.



“Sono due giocatori molto diversi. Uno faceva l'attaccante e ora si è adattato bene a tutta fascia, l'altro è un difensore che con Gasperini andava e faceva gol, ma non pensiamo che Gosens vada sul fondo e salti l'uomo. Bisogna tenerlo molto alto, perché possa attaccare il secondo palo. Con caratteristiche diverse, ma sono entrambi importanti. L'Inter è terz'ultima nei dribbling riusciti, uno come Perisic non può perderlo. Senza Lukaku, fa una fatica tremenda a chiudere le gare".