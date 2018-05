Intervenuto ai microfoni di Inter Tv, l'ex centrocampista dell'Inter, Nicola Berti, ha parlato della raggiunta qualificazione in Champions da parte dei nerazzurri.



“A Champions raggiunta, i tifosi sono contenti e io sono ancora più contento nel vederli cosi. Una Champions sudata e alla fine anche meritata. Fortuna? Ma chi se ne frega, un premio per i tifosi, meritato, che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno alla squadra durante l’arco del campionato”.