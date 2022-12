Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex centrocampista dell'Inter, Nicola Berti, ha espresso la propria opinione in merito alla possibile coppia d'attacco formata da Dzeko e Lukaku.



"La pausa è stata inusuale, non è mai accaduta una sosta del genere. Dzeko e Lukaku insieme? Barella potrebbe avere più libertà per gli inserimenti senza palla. "