Intervistato dalla Lega di A, il difensore dell'Inter, Davide Bettella, si è raccontato ed ha svelato i suoi idoli.



“Che difensore sono? Mi piace impostare l’azione dal basso e la mia abilità principale è l’anticipo. Mi piace la sfida tra attaccante e difensore è ritengo il mio un ruolo in cui è importante restare sempre concentrati fino all’ultimo. Il mio Idolo? Sergio Ramos, ma guardo anche sempre i video di Nesta al Milan o alla Lazio, quando usciva palla al piede con la sua eleganza. A livello difensivo mi piace Skriniar, la sua forza, ma anche il senso dell’anticipo; è un difensore completo. Ringrazio i compagni per avermi dato la possibilità di raggiungere le tre finali di categoria dai giovanissimi alla Primavera. Ognuno giocherà alla morte per lo Scudetto, sarà una partita difficile, alla fine vediamo chi lo meriterà”.