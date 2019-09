Prima del derby, l'esterno dell'Inter Cristiano Biraghi ha così parlato a InterTV. "L'abbiamo preparata come si prepara un derby, partita particolare e sappiamo quale importanza ha per i tifosi. Ed è importante anche per noi. Anche loro si saranno preparati al meglio. Hanno avuto delle difficoltà, ma daranno tutto. Noi pensiamo solo a noi stessi, vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi. A livello personale mi sento bene, sono a posto fisicamente e mi alleno tutti i giorni per aspettare il mio momento. Ma è giusto pensare prima alla squadra, in campo andrà chi sta meglio".