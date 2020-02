Il terzino nerazzurro Cristiano Biraghi parla a Inter TV dopo il successo contro il Ludogorets in Europa League: "Sono felice per il primo gol tra i professionisti con questa maglia, sognavo fin da piccolo questo momento. Sono felice per la vittoria e per la qualificazione, dedico la rete a mia moglie e alle mie bambine. Stiamo bene, prepareremo la prossima gara con la massima concentrazione ma anche con la massima serenità, senza metterci pressioni inutili. Porte chiuse? Siamo abituati al pubblico, ma siamo professionisti e gli stimoli li troviamo a prescindere dalla cornice di pubblico. Dobbiamo pensare a giocare una partita importantissima".