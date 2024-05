Inter, Bisseck: 'Scudetto vinto col Milan costretto a guardare, una favola'

IlYannè stato intervistato dal portale tedesco Geissblog dove ha raccontato tutte le emozioni vissute dopo la vittoria dello Scudetto: "Sin da quando sono arrivato qui è stato come vivere un sogno. È stato bellissimo sfilare in città dopo il titolo, il supporto dei tifosi è stato una cosa enorme per me, soprattutto quando come me arrivi da un club più piccolo"."Era davvero troppo bello per essere vero, è la partita delle partite per noi e per i tifosi. Batterli e costringerli a guardare mentre noi festeggiavamo è stato come vivere una fiaba, ho ancora i brividi a pensarci".

"Quando arrivi da un club più piccolo devi avere molta cautela. Ho giocato più di quanto mi sarei aspettato, sono stato fortunato ad avere possibilità di giocate a dicembre e sono felice di essermi fatto conoscere. Non pensavo che avrei avuto tanto spazioso, ovviamente un giocatore vuole giocare sempre. Non posso lamentarmi, anche se ovviamente avrei voluto giocare di più".