Il mercato dell'Inter si muove in difesa. Perso Bremer passato dal Torino alla Juventus, ora i dirigenti nerazzurri proveranno a trattenere Skriniar. In tal caso si cercherebbe un centrale low cost: Acerbi della Lazio piace più del belga Denayer, svincolatosi a parametro zero dal Lione.



Invece se Skriniar dovesse andare al PSG, il belga Demiral dell'Atalanta piace di più dello svizzero Akanji, in scadenza di contratto col Borussia Dortmund. Sullo sfondo resta il serbo Milenkovic della Fiorentina, cercato però anche dalla Juventus.