Con un blitz di pochi minuti fa, Adriano Galliani sta provando a convinceread accettare la destinazione Monza. Il centrocampista è ospite a casa dell'amministratore delegato biancorosso, che ha già trovato l'accordo con l'Inter per il trasferimento del classe '95 sulla base di un prestito secco. Manca soltanto l'ok del giocatore, Galliani insiste e alza il pressing per convincerlo a trasferirsi in biancorosso e regalare qualità al centrocampo di Stroppa.