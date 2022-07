L'Equipe scrive che non c'è stato alcun passo avanti nella trattativa per il passaggio del difensore slovacco Skriniar dall'Inter al Paris Saint-Germain.



La situazione potrebbe però sbloccarsi se e quando i campioni di Francia dovessero cedere due calciatori nel suo ruolo: Diallo (nel mirino di Napoli e Milan) e Kimpembé, cercato da Juventus e soprattutto Chelsea. Infatti il club inglese sta cercando un altro centrale dopo aver perso a parametro zero Christensen (Barcellona) e Rudiger (Real Madrid) e aver preso Koulibaly dal Napoli.



Intanto il nuovo allenatore del PSG, Galtier ha dichiarato a L'Equipe: "Ho letto tutto ciò che è stato scritto su Kimpembé, ne abbiamo anche riso insieme. E' un grande difensore centrale e mi piace, ma non solo cosa succederà".