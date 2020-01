Scende di nuovo il gelo tra Inter e Roma per quanto riguarda lo scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola: è di nuovo bloccata la trattativa che doveva portare l'esterno romano in giallorosso e il terzino umbro in nerazzurro. Situazione di nuovo delicata dunque, dopo che sembrava che ieri si stesse definendo il tutto: è da ormai 48 ore che i due club e gli agenti stanno lavorando alacremente senza soluzione di continuità, con Davide Lippi, procuratore di Spinazzola, che ha più volte cercato di ricucire lo strappo.



ACCORDO TROVATO, POI DI NUOVO SALTATO - L'accordo definitivo era stato trovato, dopo il momento di tensione legato al rifiuto dei giallorossi di far svolgere al terzino ex Atalanta e Juventus ulteriori test fisici in seguito alle visite mediche con l'Inter, con il cambio della formula per entrambi: non più trasferimento a titolo definitivo, ma prestito con diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligo legato al numero di presenze (una quindicina in questa seconda metà di stagione almeno da 45 minuti ciascuna).



L'INTER CAMBIA LE CARTE IN TAVOLA, LA ROMA SI INFURIA - I dirigenti dei due club stavano definendo gli ultimi dettagli, con Spinazzola e Politano pronti a unirsi rispettivamente a Inter e Roma, ma negli ultimi minuti è cambiato di nuovo tutto: l'Inter ha cambiato le carte in tavola e ora aumenta la tensione con la Roma. Il discorso si è nuovamente complicato: se non si troverà l'accordo entro oggi, la trattativa sarà da considerarsi ufficialmente naufragata, con Politano pronto a tornare all'Inter e Spinazzola che si riunirà alla Roma. Particolarmente dispiaciuto l'esterno ex Sassuolo, che sarebbe addirittura scoppiato in lacrime alla notizia del nuovo blocco dell'affare: ieri sera i club erano d’accordo su tutto, ora l'Inter sostiene di volere minutaggio diverso e la Roma si è infuriata.



ALTERNATIVA VICTOR MOSES - Al momento i due sono ancora in attesa, ma solo fino alla serata. L'Inter nel frattempo è in contatto diretto con l'agente di Victor Moses, esterno al momento al Fenerbahce ma di proprietà del Chelsea. i nerazzurri sono pronti a fare un'offerta ai Blues se salta Spinazzola. Ore febbrili, per tutti i club in causa. ​