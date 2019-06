Inter e Bologna sono d’accordo per il trasferimento di Davide Merola in Emilia. Il giovane attaccante classe 2000 potrebbe trasferirsi a titolo definitivo agli ordini di Sinisa Mihajlovic, ma ad oggi l’affare non è ancora concluso. Ciò che manca, infatti, è l’intesa con l’entourage del calciatore, che presto si incontrerà con entrambi i club.