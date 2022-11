Tra le partite della 13a giornata di Serie A c'è Inter-Bologna, gara in programma mercoledì alle 20.45 e in diretta su Dazn.



LE ULTIME - Inzaghi deve scegliere uno tra Acerbi e de Vrij in difesa, sulla destra Dumfries è favorito su Darmian. Brozovic scalpita ma rimane in dubbio, se non dovesse farcela sarà confermato Mkhitaryan; Dimarco o Gosens a sinistra, Correa più di Lautaro per affiancare Dzeko. Nel Bologna è testa a testa tra Arnautovic e Zirkzee, Orsolini verso la conferma e Cambiaso parte davanti a Lykogiannis.



PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Correa. All.: Inzaghi.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì; Cambiaso, Medel, Ferguson; Orsolini, Dominguez, Barrow; Arnautovic. All.: Thiago Motta.