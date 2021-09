Questi i principali episodi da moviola di Inter-Bologna. Sarà Giovanni Ayroldi, della Sezione di Molfetta della partita valida per la 4.a giornata di Serie A, in programma sabato alle 18 a San Siro. Ayroldi avrà come assistenti Di Vuolo e Imperiale, mentre il Quarto Uomo sarà Gariglio. VAR dell'incontro sarà Guida, con Paterna Assistente VAR.



PRIMO TEMPO



12' Punizione dalla trequarti per il Bologna, sospetto tocco con il braccio di Bastoni ma, dopo un rapido check con Var, l'arbitro decide di non assegnare il rigore