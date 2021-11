Secondo la Gazzetta dello Sport, entro la fine di quest'anno solare la società del presidentesistemerà gli ultimi dettagli tecnici per definire l'operazione avviata da tempo con un altro istituto bancario, il colosso cinese del settore immobiliare oberato da debiti per 260 miliardi di euro. Secondo l'agenzia Bloomberg, avrebbe pagato in ritardo gli interessi su almeno due bond su tre.Nel 2017