A Istanbul per la finale di Champions si sono rivisti gli eroi del Triplete dell'Inter. La squadra di Inzaghi non è riuscita a superare l'ostacolo Manchester City ma ha almeno fatto rivivere ai suoi tifosi emozioni che non vivevano dal 2010. Tra i tanti ex all'Ataturk anche Mario Balotelli e Wesley Sneijder. I rapporti tra i due però sembrano tutt'altro che idilliaci. Al Sun, l'olandese ha detto: "Balotelli era un giocatore con una bocca davvero grande e un cuore minuscolo. ​Era un giocatore straordinario. Avrebbe potuto essere uno dei migliori attaccanti del mondo se fosse stato normale. La sua mentalità non era sempre quella giusta, ma era un bravo ragazzo. Per me era come un bambino quando era con noi. Abbiamo provato a gestirlo, ma è stato davvero difficile. Mourinho ci ha provato ma era anche un allenatore: se vai contro di lui, ti punirà ancora più duramente. Questo è quello che ha fatto nella finale di Champions League contro il Bayern: lo ha fatto riscaldare per 45 minuti ma non lo ha fatto entrare. In allenamento Balotelli era fantastico, aveva tutto ciò di cui un attaccante ha bisogno. Ma se la tua mentalità non è corretta non ce la farai", ha concluso Sneijder.